Érkezik az Asterix & Obelix XXL 2 Remaster és az Asterix & Obelix XXL 3

A Microids bejelentette, hogy várhatóan még az idén újra megjelentetik a modern platformokra az Asterix & Obelix XXL 2-t, mely eredetileg 2005-ben bukkant fel PC-re és PlayStation 2-re, a főszerepben a két gall őrült kalandjával.









Az alkotás egy középszerű, de a rajongók által mégis kedvelt kis játék volt, melyben az ismert szereplőkkel Julius Cézár legújabb vidámparkjában kellett végrehajtanunk a legkülönfélébb feladatokat, miközben a popkultúra minden szeglete kapott a nyakába a humoros megközelítés jóvoltából.Az Asterix & Obelix XXL 2 várhatóankét eltérő kiadásban, így lesz egy Limited Edition, amihez három figura (Asterix, Obelix, és Dogmatix) jár majd, de kapunk egy These Gauls are Crazy! Collector's Edition-t is, amiben egy nagyobb Asterix figura és más ajándékok várnak ránk.További jó hír, hogy a Microids elkészíti az Asterix and Obelix XXL 3-at is, mely valamikor jövő év végén érkezik, a főszerepben a két képregényhős legújabb sztorijával, amiről nagyjából annyit tudunk eddig, hogy egy akció-kaland lesz a sorban, melyben Asterix és Obelix oldalán rengeteg harc, felfedezés és fejtörő vár ránk.