Érkezik az Antec P110-es ház csendesített változata

Az Antec bejelentette, hogy az igényekre való tekintettel elkészítik népszerű P110-es házuk csendesített változatát, ezáltal átdolgozott szellőzéssel és zajcsillapítással tér vissza a kérdéses torony egy Silent alnévvel ellátva.

Persze a felhasználóknak a csendes megoldások miatt szükségük lesz kompromisszumokat kötniük, ezáltal az Antec P110 Silent nem rendelkezik üveg oldallapokkal, helyette zajcsillapított acél oldalakat kap, ami mellett, de ezen felül csak az RGB világítást variálták meg egy kicsikét.A változtatásokkal együtt az új házikó több mint egy kilóval több lett, ezáltal 12,8 kilóra hízott, de belső tulajdonságai változatlanok maradtak, ezáltal mini-, micro-, de hagyományos ATX alaplap is szerelhető be, ami mellett nyolc kártyahelyet találunk benne, sőt állatva is tudunk bele - legfeljebb 39 centis - VGA-t tenni.Ezen felül egy 16,5 centis CPU hűtőt, két 2,5 hüvelykes és hat 3,5 hüvelykes adattárolót tud fogadni, alsó tápegységhelye mellett pedig három 120 vagy két 140 milliméteres előlapi, egy 120 millis hátoldali és két darab 120 vagy 140 milliméteres oldallapi ventilátor fér bele, sőt a vízhűtést is támogatja. Megjelenésről és árról egyelőre nem hallottunk.