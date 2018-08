Érkezik az Amnesia Collection Xbox One-ra!

Az Amnesia Collection névre keresztelt gyűjtemény már jó ideje tengeti mindennapjait PlayStation 4-en, azonban most a Frictional Games elhozza Xbox One-ra is a rettegést, lévén érkezik a pakk a Microsoft konzoljára is.

A csomag tartalma természetesen az Amnesia: The Dark Descent, ennek DLC-je, a Justine, illetve az Amnesia: A Machine for Pigs , azonban a kollekcióhoz még nem kaptunk hivatalos árazást, ami meglepő, hiszen nagyon hamar,Anno joggal hangoztatta mindenki, hogy az Amnesia életet lehelt az akkoriban meglehetősen gyengén muzsikáló horror műfajba, nem igazán volt akkor komoly kihívója - a tripla-A vonalon meg aztán pláne nem -, szóval, ha esetleg kimaradt valakinek az élmény, és Xbox One-on játszik, az most bepótolhatja a népszerű horrorjátékot.