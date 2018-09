A Capcom a TGS 2018 során jelentette be, hogy újra megjelentetik a sokak által kedvelt Ace Attorney-sorozat első három epizódját, méghozzá egyetlen csomagba zárva, a modern konzolokra optimalizálva.

Az Ace Attorney 123 Phoenix Collection az első három részt hozza el PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt, a legjobb pedig az egészben, hogy nemcsak Japánban, hanem nyugaton is megjelenhet majd a csomag, a három játék kívül-belül megújult változatával.A nagy bejelentéshez egy kedvcsinálót is kaptunk a Capcom részéről, akik megerősítették még, hogy nemcsak az angol, hanem a japán szinkront is elérhetővé teszik majd a rajongók számára ebben a csomagban.

