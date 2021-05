Érkezik a Two Point Hospital folytatása, az egyetem-menedzselős Two Point Campus

Minden idők egyik legnagyszerűbb leak felülete, ahonnan megannyi információ idő előtt derül ki, a Microsoft Store megint sikeresen napvilágra juttatott egy olyan részletet, amit még nem kellett volna, mégpedig a Two Point Campus, azaz a Two Point Hospital kapcsán.

A Two Point Hospitalban egy kórház menedzselése volt ránk bízva enyhén humoros keretek között, míg a franchise új darabjában már egy egyetemi kampuszt fogunk irányítani. Nem sokkal a Microsoft Store-os adatlap feltűnése után a redmondiak le is szedték a digitális boltból a játékot, de természetesen az internet népe elfelejt, és megannyi sajtóorgánum lementette magának az információt.Megjelenési dátumunk egyelőre nincs ,azonban PC-re és Xbox-platformokra fogják kiadni a Two Point Campust. Ha minket kérdeztek, akkor hetek kérdése a premier!