Érkezik a Samurai Jack: Battle Through Time, itt az első trailer

Ismét életet lehelnek a Samurai Jack franchise-ba, ezúttal egy videojáték formájában, mivelhogy az Adult Swim Games bejelentette a Samurai Jack: Battle Through Time című alkotást konzolokra és PC-re.

Az említett stúdió a japán Soleil társaságában fogja készíteni - ők hozták tető alá többek között a Naruto to Boruto: Shinobi Strikert is, valamint a Team Ninja több alkalmazottja is besegít, ígyA megjelenés PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re várható, személyi számítógépekre csak később fog valamikor berobogni. További információkat a napokban esedékes PAX East 2020 eseményen várhatunk, addig is viszont lessétek meg az első, bejelentésül szolgáló előzetest:

