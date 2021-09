Érkezik a Rambós és a Danny Trejós crossover a Far Cry 6-ba

A Ubisoft már most jelezte, hogy milyen tartalmakkal készülnek a Far Cry 6 -hoz a megjelenést követően, és bizony egy-két igencsak elborult koncepciót is felvonultattak, melyekre legvadabb álmainkban sem gondoltunk volna.





Egész évben jönnek majd az ingyenes tartalmak, például új küldetések képében, viszont: első kézből jön egy Danny Trejós (!) DLC Danny & Dani vs. Everybody cmmel, utána egy Rambo (!!) crossover februárban, majd márciusban egy Stranger Things-es (!!!) csomagkapcsolás.Mindeközben a szezonbérlet kiváltói hozzáférhetnek majd azon DLC-khez, melyek a korábbi részek főellenségeit helyezik fókuszba, azaz Vaas Montenegrot, Pagan Mint, valamint Joseph Seedet. Sőt, a Far Cry: Blood Dragont is ingyen adják a Season Pass részeként.