Érkezik a Phantasy Star Online 2: New Genesis

A minap az Xbox Series X eseményen, ahol a Microsoft megvillantotta , mivel készülődik a következő generációra, felbukkant a Phantasy Star Online 2: New Genesis , amit az alcím miatt hirtelenjében senki nem tudott hová tenni, de most letisztázták.

Nem volt egyértelmű, hogy ez most egy kiegészítő, egy szimpla frissítés vagy egy totálisan új játék, viszont a Sega elmondása alapján ez egy teljesen különálló szoftver lesz, ahová átvihetjük a sima Phantasy Star Online 2-es karakterünket.A New Genesis ezer évvel az alapjáték után játszódik, és egy teljesen új nyílt világú térképet helyez a középpontba. Itt már napszakváltakozással és időjárásváltozással is számolnunk kell, illetve még durvább karakterkészítési lehetőségekre, mint korábban (pedig eddig sem volt piskóta).

