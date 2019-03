Érkezik a MotoGP 19

A Milestone bejelentette, hogy idén sem hagyja játék nélkül a motorversenyzés kedvelőit, ezáltal már úton van a MotoGP 19 , mely pár hónap múlva ismét megmutatja, hogy milyen nagyszerű a két keréken való száguldás.

A június 6-án PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, majd néhány héttel később Nintendo Switch-re is megjelenő MotoGP 19 a Milestone ígéretei szerint minden eddiginél jobb mesterséges intelligenciával és fizikával szolgál majd, ezáltal realisztikusabb versenyek és valószerűbben viselkedő motorok várnak benne ránk. MotoGP 19 részeként fejlődik majd a többjátékos mód is, de- legendás járgányokkal és futamokkal -, a testre szabhatóság, hovatovább az FIM Enel MotoE World Cup versenysorozat tartalma is megtalálható lesz benne.

