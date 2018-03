Érkezik a Mark of the Ninja: Remastered

A Klei Entertainment bejelentette, hogy újabb esélyt ad az eredetileg az előző generációban megjelent Mark of the Ninja című oldalnézetes platformernek, így megújult formában egy sor új platformra hozzák majd el játékukat.

Mint a Mark of the Ninja : Remastered kapcsán kiderült, az alkotás nemcsak Nintendo Switch-re érkezhet meg - mint ahogyan azt korábban tervezte a csapat -, hanem PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is napvilágot láthat, méghozzá Mark of the Ninja : Remastered kapcsán egyébiránt a PS4-es tábor a legnagyobb nyertes, hiszen 2012-ben a játék hagyományos kiadása csak PC-re és Xbox 360-ra jelent meg, vagyis ez az első, hogy a nindzsakaland egy PlayStation platformra is megjelenhet.

