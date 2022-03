Érkezik a JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R, a 2014-es verekedős játék felújított változata

A Bandai Namco bejelentette, hogy bár igazán elférne a piacon egy új JoJo-játék is, azonban mivel annak idején a PS3-exkluzivitás miatt nem sok figyelmet kapott, ezért most újra kiadják több platformra a JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R-t.

Az ismert manga alapján készült verekedős játék javított grafikával és több mint 50 karakterrel büszkélkedhet majd - tehát tízzel több bunyós lesz benne, mint az eredetiben -, akik a sorozat valamennyi permutációjából eredeztethetők.A készítők elmondták, hogy némileg módosul, bővül, de mégis közérthetőbbé válik a játékmenet, sőt rengeteg friss játékmód is várható. A JoJo's Bizarre Adventure: All Star Battle R várhatóanPS4-re, PS5-re, Xbox One-ra, Xbox Series X/S-re, Nintendo Switch-re és PC-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!