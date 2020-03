Érkezik a Hearthstone: Ashes of Outland kiegészítő

A Blizzard bejelentette a népszerű Hearthstone kártyajáték soron következő kiegészítőjét, merthogy nemsokára ismét bővül a játék, méghozzá ezúttal az Ashes of Outland című expanzió által.

Az április 6-án PC-re és mobilokra egyaránt érkező kiegészítő kapcsán a legnagyobb hír, hogy, ami mellett megkapjuk majd új kasztként a Demon Huntert, és persze egy nagy vagon kártya is érkezik, és bár egyelőre nem számszerűsített a Blizzard, de alighanem megint 135 új lapot kapunk tőlük.A Hearthstone: Ashes of Outland kapcsán egyelőre még csak egy cinematic trailer látott napvilágot, amit nagy örömmel prezentálunk nektek az alábbiakban, még ha túl sok konkrétumot nem is mutat az újdonságokról, de aggodalomra semmi ok, a Blizzard biztosan nem hagyja sokáig lógva a játékosokat.

