Érkezik a Dark Souls 3: The Ringed City kiegészítő és a GOTY kiadás

A Bandai Namco és a From Software csapata ma délután hivatalosan is bemutatták a Dark Souls 3 második nagyobbacska kiegészítőjét, amely The Ringed City címmel március 28-án jelenhet majd meg minden egyes platformra.

A bővítmény sztorija szerint állítólag Slave Knight Gael után indulunk majd a világvégére annak érdekében, hogy megtaláljuk a Dark Soul of Humanity-t, avagy az emberiség sötét lelkét, legyen ez bármi is a valóságban, illetve a játékban.A kiegészítővel várhatóan egy halom új karakter,és az elveszett várossal a középpontban minden eddiginél horrorisztikusabb helyszínek is várnak majd ránk.Az aktuális DLC-vel együtt a készítők bejelentették továbbá, középpontjában a játékkal, valamint az Ashes of Ariandel és a The Ringed City kiegészítőkkel, április 21-re belőtt megjelenéssel.