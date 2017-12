Érkezik a Catherine: Full Body

A korábbi pletykák után az Atlus nem várt tovább és formálisan is lerántotta a leplet a legújabb Catherine játékról, amivel kapcsolatban egyelőre még nagyon sok a ködös folt, de annyi biztos, hogy PS4-re és PS Vitára is érkezik Catherine: Full Body címmel.

Az Atlus elmondta, hogy a játékról a Famitsu következő lapszámából deríthetünk ki mindent, de miután néhány rajongó idő előtt hozzáfért a laphoz, ezért már most tudjuk mondani nektek, hogy a Catherine: Full Body a korábbi rész egyfajta kibővítése és folytatása is lesz egyben, a főszerepben egy új Catherine-nel, aki Rin név alatt egy zongorista abban a bárban, ahol Vincent is gyakran lóg.A játék kapni fog egy halom új epizódot és a megszokott anime átvezetőket, amelyek mindegyike szexuális töltetű eseményekkel lesz felvértezve, sőt mi több, újabb befejezésekre és befejező zenékre, online funkciókra, játékmódokra és cross-save mentési lehetőségre is számíthatunk majd.