Érkezik a Capcom Fighting Collection, mely 10 verekedős játékot tartalmaz egyetlen csomagban

Odáig vagyunk a klasszikus árkád verekedős játékokért? Ebben az esetben biztosan kiugrunk majd a bőrünkből a Capcom legfrissebb bejelentésétől, lévén a csapat több legendát is szeretne feltámasztani az idén egyetlen csomagban.

Ez lesz a Capcom Fighting Collection , mely egy 10 verekedős játékot tartalmazó gyűjtemény lesz, köztük olyan alkotásokkal, mint a Darkstalkers: The Night Warriors, a Hyper Street Fighter II: The Anniversary Edition vagy a Super Puzzle Fighter II Turbo.Mindegyik játék korabeli grafikával, de fejlesztett megoldásokkal, gyakorló móddal és fejlesztett netkóddalérkezik, a csomag pedig, a teljesség igényével pedig a következő játékokat tartalmazza majd:Darkstalkers: The Night WarriorsNight Warriors: Darkstalkers' RevengeVampire Hunter 2: Darkstalkers' RevengeVampire Savior: The Lord of VampireVampire Savior 2: The Lord of VampireHyper Street Fighter II: The Anniversary EditionRed EarthSuper Gem Fighter Mini Mix (Pocket Fighter)Cyberbots: Full Metal MadnessSuper Puzzle Fighter II Turbo

