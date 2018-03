Eredményeivel büszkélkedik legújabb videóján a Kingdom Come: Deliverance

Túlzás nélkül még a Warhorse Studios munkatársait is meglepte, hogy milyen jó eredményeket tudott elérni a Kingdom Come: Deliverance , melyet nemcsak a sajtó, hanem a rajongók is egészen kellemesen fogadtak.

Nem véletlen, hogy, ami óriási sikernek nevezhető egy kis csapat első videojátékaként, amivel most egy kicsit büszkélkednek is, az alábbi videón ugyanis a sajtó néhány jelesebb képviselőjének véleményének adtak teret a készítők pár látványos pillanat társaságában.Aki esetleg átaludta volna az elmúlt hónapokat, a Kingdom Come: Deliverance egy a fantasy kliséket maximálisan mellőző középkori szerepjáték lett, mely PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is megjelent, főszerepben a középkori Közép-Európa nyomorúságos időszakával.

Nézd nagyban ezt a videót!