Eredetileg Tenchu-játéknak szánták a Sekiro: Shadows Die Twice-t

Már most megdobogtatja a szívünket a FromSoftware legújabb jövevénye, a Sekiro: Shadows Die Twice , azonban valószínűleg nagyon sokan fognak a homlokukhoz kapni csalódottságukban a fejlesztők közleménye miatt.

Remélhetőleg a Tenchu-szériát senkinek nem kell bemutatni, hiszen közel klasszikusként van már számon tartva játékos berkeken belül, és ha az ember nem is játszott vele, hallani egészen biztosan hallott róla, és eredetileg a Sekiro: Shadows Die Twice egy új Tenchu-játékként készült.Az információ Yasuhiro Kitaotól származik, a FromSoftware közösségi menedzserétől, aki elárulta, hogy náluk vannak a jogok az említett franchise-hoz, viszont. Azért reméljük, hogy a jövőben akár remake formájában is, de visszatérhet a 2009 óta parkolópályán lévő játékszéria...