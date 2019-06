Eredetileg Kratos nélkül akarták elkészíteni a tavalyi God of Wart

A tavalyi év egyik legjobb játéka, a God of War valószínűleg úgy fog bevonulni a játéktörténelembe, mint a legnagyobb rizikót vállaló folytatás, ami a feje tetejére állította az addig ismert szériát.

Utólag persze most már tudjuk jól, hogy mennyire zseniálisan sült el a végeredmény, ugyanakkor nem sok választotta el attól Cory Barlogékat, hogy az ikonikus főhős, Kratos nélkül szülessen meg a játék. A játék direktora a Gamelab Barcelona 2019-en egy színpadi interjú során árulta el, hogy eleinte úgy tervezték, hogy kihagyják a kérdéses karaktert, merthogy mostanra már idegesítő, és lejárt az ideje.Ez arra értendő, hogy a trilógiát Kratos még egy antihősként indította, azonban az eddigi játékok során bőven lefutotta köreit, és inkább egy új figurát kívántak fókuszba állítani. Barlog kiemelte, hogy, ám mint azt mostanra már tudjuk, Atreus implementálásával Kratost megtartották, aki egyfajta morális iránytűként szolgál számára.Érdekes azonban, hogy Atreust is eleinte kukázni akarták, mondhatni nem volt túl népszerű ötlet a fejlesztés kezdetekor, akadt olyan is a vezetőségben, aki attól tartott, hogy egy "escort-szimulátor" lett volna végül így a játékból, ám Barlog rendszeresen a The Last of Us-szal példálózott e téren. Ettől függetlenül büdzsé okok miatt volt egy pont a munkálatok során, amikor úgy tűnt, ki kell venni a játékból Atreust.Éppen ezért Barlog írt a biztonság kedvéért egy olyan tervezetet a friss God of War felvonásra, ami teljesen kihagyja Atreust, ám végül ez nemhogy használatba nem került, de még a menedzsmentnek se lett megmutatva, tényleg csak vésztartalékként volt jelen.