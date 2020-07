Eredetileg csak Kassandra lett volna játszható az Assassin's Creed Odyssey-ben, de a Ubisoft szerint nem lehet nőkkel eladni játékot

Jason Schreier masszív cikket közölt a Ubisoft háza táján történő káros üzletpolitikáról , lévén számos belső forrást szólaltatott meg, akiktől kiderült, hogy az Assassin's Creed Odyssey-ben eredetileg Kassandra lett volna csak főszereplő, de a nemrégiben rezignált Serge Hascoet azt sulykolta, hogy nőkkel nem lehet játékot eladni.

Hogy ezt honnan szülte emberünk egy The Last of Us és egy Horizon Zero Dawn után (de megannyi más példát ide lehetne hozni), arról fogalmunk sincs, de tény, ami tény:Másfelől az Assassin's Creed Syndicate-ben is máshogy néztek volna ki az arányok, lévén Hascoet inkább Jacobot akarta erőltetni a képernyőn, mintsem Evie-t, de végül 60/40 arányban egyeztek meg szereplési idő terén.Az meg már csak hab a tortán, hogy az Assassin's Creed Origins alapkoncepciója az volt, hogy Bayeket még a sztori elején megölik, a helyére pedig a felesége, Aya lépett volna, mint friss protagonista, ám ezt is megvétózta Hascoet.