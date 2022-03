Érdemes lesz felkötni a nadrágunkat a Ghostwire: Tokyo gépigénye láttán

Két nap múlva PC-re is megjelenik a GhostWire: Tokyo , aminek apropójából a Bethesda gyakorlatilag az utolsó pillanatban, de nyilvánosságra hozta a játék teljes és egyben végleges gépigényét, ami mindennek nevezhető, csak éppen átlagosnak nem.

A március 25-én érkező alkotás ugyanis már alapbeállítások mellett is 12GB RAM-ot, i7-es vagy Ryzen 5-öslapkát és GTX 1060-as GPU-t igényel, de ha normál full HD-ban futtatnánk, akkor ennél is magasabbra kell tennünk a lécet 16GB RAM-mal és GTX 1080-as grafikus kártyával.Mivel legalább hatféle eshetőséghez állított össze specifikációt a Bethesda, ezért nem is húznánk tovább az időtöket, inkább rátérnénk a lényegre: üljetek le, nyeljetek egy nagyot és jöjjenek a rendszerkövetelmények:OS: 64-Bit Windows 10CPU: Core i7 4770K 3.5GHZ / AMD Ryzen 5 2600RAM: 12 GBGPU: Nvidia GTX 1060 / AMD RX 5500 XT (VRAM 6 GB+)HDD: 20 GB (SSD ajánlott)DirectX: 12OS: 64-Bit Windows 10CPU: Core i7 6700 3.4GHZ / AMD Ryzen 5 2600RAM: 16GBGPU: Nvidia GTX 1080 / AMD RX 5600 XT (VRAM 6 GB+)HDD: 20 GB (SSD ajánlott)DirectX: 12OS: 64-Bit Windows 10CPU: Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 5600XRAM: 16GBGPU: Nvidia RTX 2080S/ RTX 3070 / AMD RX 6800 XT (VRAM 8 GB+)HDD: 20 GB (SSD ajánlott)DirectX: 12OS: 64-Bit Windows 10CPU: Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 3600RAM: 16GBGPU: Nvidia RTX 2060 (VRAM 6 GB+) / AMD RX 6700 XT (VRAM 8 GB+)HDD: 20 GB (SSD ajánlott)DirectX: 12DLSS (Nvidia): Disabled/ FSR 1.0 (AMD): DisabledOS: 64-Bit Windows 10 versionCPU: Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 5600XRAM: 16GBGPU: Nvidia RTX 3070 (VRAM 8 GB+) / AMD RX 6800 (VRAM 12 GB+)HDD: 20 GB (SSD ajánlott)DirectX: 12DLSS (Nvidia): Disabled/ FSR 1.0 (AMD): DisabledOS: 64-Bit Windows 10CPU: Core i7 8700 / AMD Ryzen 5 5600XRAM: 16GBGPU: Nvidia RTX 3080 (VRAM 10 GB+) / AMD RX 6900 XT (VRAM 12 GB+)HDD: 20 GB (SSD ajánlott)DirectX: 12DLSS (Nvidia): Quality/ FSR 1.0 (AMD): Balanced