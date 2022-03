Érdekes új játékon dolgozik Warren Spector

Nagy dologra készülődik Warren Spector, a System Shock, a Deus Ex, a Crusader: No Remorse és az Epic Mickey játékok híres producere, aki saját stúdiójában, az Otherside Entertainment égisze alatt kezdett most kreatív folyamatokba.





Minderről pedig nagy izgalommal beszélt egy interjúban, ahol annyit mondott el csupán, hogy az egész játék egy magával ragadó szimuláció lesz, ami teljes egészében az Otherside által megálmodott szellemi tulajdonra épül, amit Warren szerint magával ragadó világ és lebilincselő narratíva jellemez majd.Sajnos a fejlesztés egyelőre még egy nagyon korai szakaszában tart,, hiszen ezen valamiféle gépesített bálnaszerű lényt láthatunk olyan összhatást társaságában, mintha a Bioshock találkozott volna a Wandering Village világával.