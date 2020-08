Érdekes szabadalmat nyújtott be a Sony, mely saját készítésű demókat hozhat PS5-re

Rendkívül érdekes szabadalmat nyújtott be az arra alkalmas hivatalnál a Sony, akik egy olyan elképzelést védettek most le maguknak, ami lehetővé tenné a játékosoknak a saját demót készítését is.

A rendszer lényege a PlayStation Networkön alapul, segítségével pedig a felhasználók meg tudnák osztani kedvenc játékaik mentéseit másokkal, így például egyetlen fejezetet vagy egy adott pályát is, amivel gyakorlatilag szabadalomban elhangzott részletek alapján a rendszer saját oktatóanyagok készítésére is tökéletesen alkalmas lehetne, egyelőre azonban senki se élje bele magát a kérdéses funkció megvalósulásába, hiszen mindössze egy elképzelésről van szó, semmi többről.