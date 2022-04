Érdekes részletek szivárogtak ki a The Last of Us többjátékos mellékszáláról

Azt már tudjuk egy ideje, hogy a Naughty Dog csapata a háttérben gőzerővel készít egy bővítményt a The Last Of Us Part 2 -höz, ami eredetileg csak egyszerű többjátékos módnak indult, de később egy önálló projektté nőtte ki magát.

Ennek megfelelően egy mellékszál vár ránk, amiről most az Oops Leaks Twitter-csatornán keresztül érdekes részletek láttak napvilágot, így megtudtuk, hogy valóban, és azon túl, hogy teljesen ingyenes lesz, nagyban épít majd az első részből ismert Factions játékmódra.Érdekesség, hogy a mellékszál valamiféle egyjátékos élményeket is kínál majd - ami alighanem azt jelenti, hogy egyedül kell harcolnunk más játékosokkal -, miközben elsőként a PS5-ös tábort veszik célba vele a készítők, de aztán később a PC-sek is csatlakozhatnak hozzájuk.