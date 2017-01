Érdekes koncepció mentén készült el az E-BLUE AiO gépe

A számítógépes piacon rengeteg gyártót ismerhetünk már, közülük jó néhányan foglalkoznak All in One gépekkel, melyek egyre jobb csomagot kínálnak a felhasználóknak, de a bővítési lehetőséget és ennek köszönhetően az időtállóság még mindig problémát jelent.

Az E-BLUE névre hallgató vállalat ezt szerette volna orvosolni a CES 2017-en kiállított SCION-32-es gépével, mely tulajdonképpen egy érdekes All in One hibrid. Lényegében egy, melybe hátul saját hardvereinket pakolhatjuk, elől pedig egy 32 hüvelykes QHD (2560 x 1440) monitort látunk.A szerkezet a Micro-ATX és Mini-ATX alaplapokat támogatja, a hely szűkében pedig természetesen a kompaktabb grafikus kártyák körében kell szétnéznünk. Manapság már nem jelent problémát ekkora mérethez egy erős konfigot összerakni, így életképesnek mondható a koncepció.