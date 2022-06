Érdekes baki miatt nem jelenhet meg Kínában a Diablo Immortal

Meglepő dolog történt Kínában a Diablo Immortal -lal, mely a világ más részein elképesztő népszerűségnek örvend, az ázsiai országban azonban nem jelenhet meg - méghozzá egy közösségi oldalas bejegyzés miatt.

Történt ugyanis, hogy valamiért a Diablo Immortal hivatalos Weibo profilján olyan üzenetek jelentek meg , amelyek(Micimackónak nevezték Hszi Csin-ping kínai elnököt), és bár a bejegyzések nem voltak sokáig elérhetők, azonban így is megmaradtak az utókor számára, és úgy tudni, hogy emiatt kellett parkolópályára állítani a projektet.Bár a készítők azt mondták, hogy hibákat találtak a kínai változatban, de miután világszerte rendben elindult a játék, ezt kifejezetten nehéz lenne elhinni. A játék Weibo profilját egyébiránt fel is függesztették, vélhetően most vizsgálat indult az ügyben, és amíg az le nem záródik, addig a kínai játékosoknak mellőzniük kell a Diablo Immortal -t.