Epikus élőszereplős trailert kapott a Halo Infinite

Halo Infinite hivatalos megjelenése hamarosan itt van, a Microsoft marketinggépezete pedig ennek értelmében teljes mértékben beindult, lévén Mmgérkezett egy új élőszereplős trailer, ami egészen elképesztőre sikeredett.

A videó leírásában az a szöveg áll, hogy az emberi történelem során a hősök mindig is felemelkedtek, ha hívták őket. A Master Chief minden bátor tettét magával viszi az eddigi legnagyobb kihívást jelentő csatába. Mindig is hittünk a hősökben,. Valljuk be, elég heroikus felütés! Halo Infinite többjátékos része november 15-én indult, de a kampány csak december 8-án jelenik meg, ami már csak alig több mint egy hét, szóval nagyon közel van. Hangolódjunk együtt a premierre ezzel a szóban forgó új trailerrel: