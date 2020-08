Epic Games Store-exkluzív lesz a Hitman 3, ingyenes lesz a 2016-os Hitman

Az IO Interactive bejelentette, hogy sok más játék példáját fogja követni a jövő januári megjelenéssel felszerelt Hitman 3 , mégpedig hogy időleges exkluzívként debütál az Epic Games Store kínálatában, ezáltal Steamen csak később lesz elérhető.

Mindezzel együtt megvillantottak egy új trailert is, ami egy még sosem látott helyszínt vezet fel számunkra, nevezetesen az angliai Dartmoorban lévő Thornbridge Manort, ahol bőven lesz mit tennünk, és persze mint mindig, most is saját tetszésünk szerint közelíthetjük meg a célpontot.És ha ez nem lenne elég, akkor ott van az a tény is, hogy. Most éppen az Enter the Gungeon és a God's Trigger vihető , amik szintén remek darabok!

Nézd nagyban ezt a videót!