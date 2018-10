Ennyi volt: nem fejlesztik tovább a Dirty Bombot

Bár sokak szívébe belopta magát a Splash Damage free to play játéka, a Dirty Bomb , sajnálatos módon a srácok abba a szomorú helyzetbe kényszerültek, hogy fel kell hagyniuk a stuff fejlesztésével.

A fejlesztők weboldalán található hivatalos indoklás szerint az anyagiak miatt nem engedhetik meg maguknak, hogy tovább ügyködjenek a Dirty Bomb on, ami annak tükrében fájó, hogy idén augusztusban kapta meg a produktum az 1.0-ás verzióját, és úgy tűnik, hogy ennél tovább már nem nagyon fog jutni a fejlesztés.Természetesen aggodalomra nincs különösebben ok, ugyanis a szerverek továbbra is élnek, legalábbis addig, amíg az egyes régiókban elegendő játékos van. Továbbá kiemelték, hogy