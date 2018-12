Ennyi helyet foglal majd PS4-en a Kingdom Hearts 3

Remélhetőleg a nagy bejglizés közepette senki nem feledkezett meg róla, hogy a januári játékfelhozatal milyen ütős is lesz, az egyik legnagyobb várományos egyértelműen a hosszú évek óta formálódó Kingdom Hearts 3

Bár a kérdéses JRPG egyaránt jön majd PlayStation 4-re és Xbox One-ra is, a Sony konzolján egy hangyányit többet fog foglalni, mint a riválisén, hiszen azt már tudjuk egy ideje, hogy a Kingdom Hearts 3 Xbox One-os digitális változata 35,76 GB-t fog foglalni, egy Twitter-felhasználó által közzétett fotó alapján most kiderült, hogyPersze bőven meglehet, hogy ez csak egy iránymutatás, és végül a játék szinte pöccre pontosan ugyanannyit foglal majd PS4-en, mint Xbox One-on, de azért jó tudni előre, hogy mekkora helyet is kell felszabadítanunk a Square Enix játékának.