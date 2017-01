Emlékszel még a Deep Down-ra? Pedig két éve már nem hallottunk róla!

A DualShockers munkatársai hívták fel a figyelmünket arra a szomorú tényre, hogy bár hiába kiáltották ki a Dark Souls kihívójának és a Capcom egyik legígéretesebb projektjének, a Deep Down valamiért mégsem tudott célegyenesbe érni az elmúlt években.

Pedig egy igazán ígéretes alkotásként mutatkozott be a rajongók előtt valamikor 2013-ban, rengeteg képet és videót is kaptunk róla a Capcomtól, sőt a PS4 exkluzivitására is fény derült, azonbanEkkor, kicsivel több mint két évvel ezelőtt hallottunk ugyanis utoljára a játékról - akkor éppen egy csokor képet kaptunk róla -, és bár elviekben a Capcom soha nem törölte a Deep Down -t, de kétévnyi csend összességében egyetlen projektnek sem tesz túl jót.Persze láthattunk már csodát korábban is Japánból, elég csak a The Last Guardian-ra gondolni, szóval reménykedünk abban, hogy a Deep Down esetében is csak átmeneti parkolópályáról van szó, semmi többről.Öröm az ürömben, hogy a Capcom még mindig nem mondott le a névről, így a jogokat tavaly is meghosszabbították, ami jelenleg az egyetlen reménysugarat jelenti a rajongók számára.