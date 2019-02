Embertelen mennyiségű Crash Team Racing: Nitro-Fueled gameplay jött

Amióta tudjuk, hogy újraturmixolják a közönségkedvenc Crash Team Racinget a jelenlegi generációs igényekhez igazítva, szinte minden pillanatban vártuk, hogy megtudjunk valami újdonságot róla, most pedig imáink meghallgatásra találtak.

Egy sor új gameplay anyag jött, amiket alább szépen listáztunk is. Amikor azt mondjuk, hogy töménytelen mennyiségű videóról van szó, akkor az bizony a szó legszorosabb értelmében értendő - még az osztott képernyős őrületet is megnézhetjük!Továbbá a remasterelt pályák is is előtérbe kerülnek, ráadásul még egy olyan videót is szemügyre vehettek, ahol az eredeti, PS1-es változattal hasonlítják össze az újradolgozott verziót -! Megjelenés június 21-én!

