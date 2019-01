Emberekkel töltik fel a Nemesis-rendszert a Shadow of War folytatásában

A Monolith Productions friss álláshirdetéseket adott fel a következő projektjéhez, és ahogyan az ilyenkor lenni szokott, nem kevés érdekességre derült fény ezek által, akik minden bizonnyal egy újabb epizódot szállítanak a Középföldén játszódó franchise-ukhoz.

Egyrészt szoftvermérnököt keresnek, aki az új nyitott világú játékukon fog ügyködni és egy összefüggő open world térképen fog dolgozni, de olyan szoftvermérnököt is keresnek, aki képben van a nyitott világú játékokban használatos megvilágítási technológiákkal.Technikai művész pozícióra is keresnek alkalmazottat, aki szintúgy egy hatalmas nyitott világon fog dolgozni, konkrétan meg is jelölték, hogy a Monolith Firebird motorját kell majd használnia a jelentkezőnek. Viszont ami igazán érdekes, hogy ezekből az álláshirdetésekből kiderül, hogy. Ez alapján az első gondolatunk az lenne, hogy a harmadik részben már saját emberekből álló hadseregünk is lehet, de várjuk ki, mit hoz a jövő.