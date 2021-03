Elvileg titokban már az új RPG-jén dolgozik az Obsidian

Az Obsidian nevét olyan kiváló alkotások mellett jegyezhetjük, mint a The Outer Worlds és a Fallout: New Vegas, valamint ezek mellett készülődik a fantasy környezetben játszódó Avowed is, ellenben mindezek mellett egy titokzatos projekten is ügyködnek a srácok.

Obsidian working on a project to be announced this E3/VGA ???? pic.twitter.com/Tr5plRFuRe ? MonsterWer (@monster_wer) March 25, 2021

Legalábbis a stúdió több alkalmazottja is feltüntette a LinkedIn profilján, hogy egy vadonatúj, titokzatos produktumot is fejlesztenek a háttérben, azonban a rendelkezésre álló információk azt vallják, hogy 2019 óta dolgoznak rajta.Az egyik fejlesztő említést tesz róla, hogy még csak prototípus fázisban van a cím, ennek értelmében. Ha azonban mégis megvalósul, akkor az idei E3-on vagy a Video Game Awardson jelenthetik be.