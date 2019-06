Elvileg tényleg készül egy nagy költségvetésű Fable-játék, de egyhamar nem fogjuk még látni

Az új Fable a játékipar egyik legrosszabbul őrzött titka, lévén folyamatosan szivárog valami a projektről, ám hiába a megannyi pletyka, az E3-on mégsem hallottunk semmit róla, így felmerül a kérdés, hogy mégis mi zajlik a háttérben.

Nos, a Eurogamer szerint valóban készül egy Fable-játék, amibe a Microsoft óriási büdzsét öl, ennek ellenére viszont még a fejlesztés korai fázisában tart a munka, így egy jó ideig még semmit nem fogunk látni a játékból.Továbbá a forrás azt állítja, hogy valóban a Forza Horizonökről elhíresült Playground Games hegeszti a szóban forgó művet, viszont a stúdió berkein belül egy friss csapat hozza tető alá. Elviekben egy sztori- és karakter-vezérelt megközelítésű játékról beszélhetünk,A kérdéses magazin továbbá arra is kitér, hogy a Microsoft azért vállal be mégis egy új Fable-t az eredeti széria alkotóstúdiójának, a Lionheadnek a bezárása után, mert látták a rivális oldaláról a Horizon Zero Dawn sikerét, amin felbuzdulva aztán feltámasztották a franchise-t.