Elvileg néhány fejlesztőnek kötelező lesz demót adnia PS Plus-on a játékához

A PlayStation Plus Premium az előfizetők számára hozzáférést biztosít majd az időzített játékkísérletekhez is, és a Sony természetesen elkezdte kiépíteni az ehhez szükséges infrastruktúrát - bár a mód, ahogyan ezt teszi, sok fejlesztő körében ellentmondásosnak bizonyulhat.

A Game Developer által közzétett jelentés szerint a Sony kötelezővé tette az időzített játékpróbákat minden olyan jövőbeli játék esetében, amely a PlayStation Store-ban lesz elérhető, és amelynek nagykereskedelmi ára legalább 34 dollár lesz.A próbaverzióknak a jelek szerint legalább néhány órásnak kell majd lenniük, bár ezt az irányelvet nem visszamenőlegesen alkalmazzák, és nem vonatkozik majd a VR-játékokra.Ez azt jelenti, hogy minden fejlesztőnek, aki PS5-re vagy PS4-re ad ki olyan játékot, amelynek nagykereskedelmi ára 34 dollár vagy annál magasabb, időt, költségvetést és erőforrásokat kell szánnia arra, hogy legalább kétórás próbaverziót készítsen hozzá.A jelek szerint a fejlesztőknek a játékuk megjelenése után három hónapjuk lesz arra, hogy kiadják a próbaverziót, a próbaverziónak pedig legalább 12 hónapig elérhetőnek kell maradnia a PlayStation Plus Premium előfizetők számára.A jelentés szerint bizonyos esetekben a játékok egyedi demóit is engedélyezik majd, bár ezeket eseti alapon hagyják majd jóvá - így ha egy játék két óra alatt van (vagy nem sokkal hosszabb két óránál), a fejlesztő készíthet hozzá külön demót. Természetesen ehhez még mindig több időre, pénzre és munkára lenne szükség.A különböző szintű PlayStation Plus-előfizetők által elérhető demókat, próbaverziókat, ingyenes hétvégéket és egyebeket a jelentés szerint továbbra is ki lehetne adni, bár ez természetesen a fejlesztő vagy a kiadó saját belátása szerint történne.