Elvileg készül egy 2,5D-s Prince of Persia, ami az Ori-játékokból inspirálódott

A Ubisoftnak még mindig vannak érdekes tervei a sorozat jövőjével kapcsolatban, lévén a Tom Henderson által közzétett hírek szerint a cégnél egy második Prince of Persia-játék is készül a háttérben.

Ez egy teljesen új projekt lesz, és állítólag. A Ubisoft Montpellier, a Rayman Origins és a Rayman Legends mögött álló stúdió állítólag részt vesz az új Prince of Persia játékban, bár Henderson nem említi, hogy ők lennének-e a projekt vezetői.Arról nincs szó, hogy mikor jelenik meg a játék, vagy mikor jelentik be, de Henderson szerint a Ubisoft akár 20 játékhoz is készül frissítésekkel, leleplezésekkel és bejelentésekkel, így van rá esély, hogy ez is köztük lesz.