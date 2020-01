Egyre közelebb kerülünk az idei E3 szezonhoz, azonban úgy fest, megint csak nélkülöznünk kell a Sony-t, lévén a Kotaku újságírója, Jason Schreier dobta be az információt, hogy nagyon rosszul áll az expó szénája.

Erről ma még lehet, hallani fogunk,

Ő maga csak úgy fogalmazott, hogy már tavaly is elképesztően kevesen voltak az eseményen, így ő maga úgy gondolja, hogy lenne ráció abban, ha a Sony kihagyná az idei rendezvényt is. Igen ám, viszont ezt retweetelte Daniel Ahmad, avagy ZhugeEX, egy általában pontos szivárogtató, aki csak egy sokat sejtető mondattal osztotta a posztot:Ha nem is feltétlenül ma, azonban nem kizárt, hogy a napokban jön valami információ arról, hogy a Sony tényleg nem teszi tiszteletét a rendezvényen. Meglátjuk!