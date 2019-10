Elvileg elkezdték fejleszteni a Bully 2-t, de nem tudták kitalálni, miről szóljon

Augusztusban szinte egymás után érkeztek azok a jelek, amik alapján szinte már borítékolhattuk, hogy itt van a Bully 2 bejelentése a nyakunkon, ennek ellenére jött először a pofon, hogy a kiszivárgott képről kiderült, hogy valójában kamu volt, most pedig itt a másik szíven szúrás.

A VideoGamesChronicle forrásai szerint ugyanis a Bully 2 munkálatai valójában sosem indultak be isten igazából. Az első Red Dead Redemption elkészülte után, 2010-től 2013-ig dolgoztak rajta, ez idő alatt pedig kitalálták, hogy a játék Jimmy Hopkins mostohaapjának a házában induljon,Nem tudták, hogy főiskolai tematika legyen, netán valamilyen más suli, esetlegesen teljesen más terepre evickéljenek a Bully 2-ben. Elviekben a játék egy részét a GTA IV-et és GTA V-öt is hajtó RAGE motorral készítették, azaz ezekhez hasonló játékmenettel készültek. Lényegében létezett a projekt, játszható is volt, de sosem indultak be túlzottan a munkálatok.