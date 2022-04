Elvileg csak next-gen konzolokra érkezik az új Need for Speed

A VentureBeat riportere, Jeff Grubb szerint a következő NFS PlayStation 5-re és Xbox Series S / X-re érkezik, de PS4-re és Xbox One-ra nem - az elsősorban a Criterion Games által fejlesztett játékstúdió a jelek szerint a last-gen verziókat félretette, hogy inkább az újabb technológiára koncentráljon.

Grubb szerint a játék "2022 novemberében érkezik", és azt állítja, hogy a játék kihagyja a last-gen-t. "Ha Need for Speed rajongó vagy, aki next-gen konzolt vett, akkor van egy hírünk; csak next-gen lesz. Csak next-genre váltanak" - mondja.Persze ez csak egy újságíró beszámolója , szóval még ne vegyük ezt evangéliumnak. Grubb azonban már korábban is bizonyította, hogy jól tudja a dolgokat, így jó eséllyel igaza van. Nyilvánvalóan meg kell várnunk, hogy mit árul el az EA.Ha a szoftvert 2022 második felében akarják piacra dobni, akkor a kiadónak valószínűleg hamarosan hivatalos bejelentéseket kell tennie.