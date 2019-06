Bár nehéz elképzelni, hogy a Microsoft az egyik legnagyobb zászlóshajóját, a megannyi Halo-játékot egy csomagba foglaló Halo: The Master Chief Collection t el akarta hozni a rivális konzolra, azonban nagyon úgy néz ki, hogy ez majdnem megtörtént.

Az információ Colin Moriarty újságírótól származik, aki belsős forrásokra hivatkozva elmondta , hogy a redmondi óriás pár éve ki szerette volna adni a gyűjteményt PS4-re is,Továbbá kérdéses, hogy a Microsoft szándékozik-e ezt meglépni a jövőben, főleg most, hogy PC-re is elhozták a Halo: The Master Chief Collection élményét. Nem lepődnénk meg, ha a későbbiekben több infót kapnánk eme sztori kapcsán...