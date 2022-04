Eltörölte, majd néhány nappal később ismét kötelezővé tette az alkalmazottak oltását az Activision Blizzard

Miközben itt Európában milliók küzdenek azért, hogy a Covid elleni oltás ne legyen kötelező, és mindenkinek a saját döntése legyen a vakcina beadása, addig Amerikában azért háborodnak fel emberek, mert a cég eltörli a kötelező védőoltás tényét.

Ez nem valami abszurdum, hanem a jelen, a valóság és konkrétan az Activision Blizzard háza táján esett meg, miután a vállalat úgy határozott, hogy mostantól nem kér kötelező oltást a dolgozóitól, akik ettől annyira felháborodtak, hogy a mai napra sztrájkot hirdettek, mert szeretnék, ha a vállalat vezetése továbbra is kötelezné a munkavállalóit az oltásra.Az ABK Workers Alliance szerint a dolgozók annyira megijesztették a vállalat vezetését - már megint -, hogy az Activision Blizzard visszalépett a tervétől, és körlevélben tudatták a dolgozókkal, hogy, amitől szintén tömeges felmondások várhatók, hiszen még mindig csak az alkalmazottak 80 százaléka adatta be magának a vakcinát, aki pedig hajlandóságot mutatott rá, az már korábban élt a lehetőséggel.Érdekesség, hogy az oltási kötelezettség mellett a dolgozók azt is kérték még, hogy hadd dolgozzanak mindig home office-ból, amikor szeretnének, sőt maguk dönthessenek arról, mikor élnek ezzel a lehetőséggel. Ezek után csoda, hogy ingyen pénzt nem követeltek...