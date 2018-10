Eltolták a Days Gone megjelenését

A tervek szerint jövő februárban egy újabb nagyszerű PS4-exkluzív alkotást telepíthettek volna maguknak a konzol tulajdonosai a Days Gone képében, azonban a Sony legfrissebb hírei szerint a fejlesztők meghiúsították ezt.

Kiderült ugyanis, hogy a Sony Bend nem végez időben a Days Gone munkálataival, ezáltal, tehát egy laza két hónapnyi extra időt kapott a brigád arra, hogy gatyába rázza a zombis játékot.A csúszás egyébiránt más tekintetben is jó döntés volt a Sony részéről, hiszen korábban több nagy név kapott már február 22-re felszállási engedélyt, így a Days Gone kiesésével is olyan nagyágyúk érkeznek ezen a napon, mint az Anthem, a Metro Exodus vagy a Crackdown 3.