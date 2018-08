Eltávolítják Steamről a The Last Remnantet

A Square Enix gyermeke, a The Last Remnant idén novemberben ünnepli a tizedik évfordulóját, azonban előtte befutott egy szomorú hír, miszerint hamarosan ellehetetlenítik a játék megvásárlását.

Az elkövetkezendő pár hétben még megtudjátok venni a címet, így azt tovább tudjátok nyúzni az után is, hogy leszedik Steamről a cuccot, amire egészen konkrétan szeptember 4-én kerül sor, tehát gyorsan csapjon le még rá, aki esetleg kihagyta a stuffot.A The Last Remnant anno eredetileg Xbox 360-ra jelent meg, utána futott be PC-re, és bár elég kemény az idei év utolsó pár hónapja játékfelhozatal szempontjából, aki esetleg szeretne magának tudni egy közel klasszikus JRPG-t, az nyugodtan ruházzon be rá, a Final Fantasy-játékok atyjai ügyködtek rajta, tehát így nagyjából eltudjátok képzelni, milyen jellegű is a stuff.