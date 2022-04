Elszabadultak az űrkalózok a No Man's Sky új frissítésében

A No Man's Sky új frissítése Outlaws címmel elérhető, és ebben az űrkalózok gyarmatosítási kampányba kezdtek a galaxisokban - bár a kalózok már régóta jelen vannak a játékban, eddig többnyire csendben voltak.

De ez már a múlté, hiszen most már űrállomásokat használnak bázisként a környező rendszer elfoglalására és csempészvállalkozásaik lebonyolítására. Választhatsz, hogy dinamikus űrharcban szállsz-e szembe velük, vagy szövetségesükké válsz, ha csatlakozol csempésztevékenységükhöz.A frissítés az Expedition Six: The Blightedet is tartalmazza. Itt egy távoli galaxisban kincsvadászatra indulsz, hogy nyomon követhesd a titokzatos kalózok útvonalait. A Blighted expedíció lehetőséget kínál egy exkluzív csillaghajó nyomvonalának megszerzésére; kalóz témájú bázisdíszítésre; a saját személyes útkereső kockádra/Geoffra; egy egyedi köpeny testreszabására és még sok másra.Az új tartalom és az újrakiegyensúlyozott űrharc mellett a frissítés a vizuális effektek javítását, néhány optimalizálást és hibajavítást is tartalmaz.

