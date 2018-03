Első külföldi értékelései alapján nem is lett rossz az A Way Out

A mai napon kerül a boltok polcaira világszerte a Hazelight Studios által fejlesztett A Way Out című kooperatív akciójáték, amiről most befutottak az első külföldi értékelések, hogy láthassuk, miként sikerült a végeredmény.

Ha átfutunk a kritikusok első pontszámain, azt láthatjuk, hogy a többség azért kajálta a játékot, bár egészen vegyes vélemények születtek, hiszen például a Worthplaying munkatársai 9 ponttal jutalmazták, de a Gamespot magazin szerint nem ér többet egy hatosnál.Persze az igazság, mint mindig, úgy most is - odaát - a kettő között van valahol félúton, és a pontszámokat leszámítvaAreajugones - 9.5WorthPlaying - 9wccftech - 9Vandal - 9Hobbyconsolas - 85/100God is A Geek - 8.5Gearnuke - 8.5COGconnected - 82/100GameBlog - 8TheSixthAxis - 8GamesRadar - 4.5/5Twinfinite - 4.5/5Attack of the Fan Boy - 4.5/5TechRaptor - 4.5/5USgamer - 3.5/5Trusted Reviews - 3.5/5Hardcore Gamer - 3.5/5GameRevolution - 3.5/5We Got This Covered - 3/5DualShockers - 7Shacknews - 7Gamespot - 6