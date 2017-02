Első értékelései alapján nagyon jól sikerült a Sniper Elite 4

Habár negyedik alkalommal már nem vártunk tőle túl sok jót, azonban a ma délután befutott első külföldi értékelések alapján a Sniper Elite 4 egyáltalán nem sikerült rosszul, sőt mi több, inkább meglepően jó lett.

Mi sem bizonyítja ezt jobban más, mint, amelyhez olyan nagy magazinok járultak hozzá, mint a Gamespot, akik egy kövér nyolcassal jutalmazták a végeredményt, vagy a Game Informer, akik szintén ehhez közelítő pontszámot írtak tesztjük végére.Kijelenthetjük tehát, hogy ha imádjuk a második világháborús akciójátékokat, akkor a Sniper Elite 4 -ben nem kell majd csalódnunk. Megjelenés holnap, azaz február 14-én PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is.Ha nem tudod honnan: Sniper Elite 4 rendelés, illetve előrendelés itt GameSpot - 8Stevivor - 8Game Informer - 7.75The Guardian - 3/5CG Magazine - 8.5XGN [Dutch] - 8Push Square - 7Twinfinite - 4/5The Sixth Axis - 8Attack of the Fanboy - 4/5PlayStation LifeStyle - 8.5PlayStation Universe - 8.5GamesRadar+ - 4/5God is a Geek - 7.5We Got This Covered - 4/5