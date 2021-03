Elrajtolt PS5-ön a Ratchet & Clank 60 FPS-es üzemmódja

Ritka jelenség, amikor egy fejlesztőcsapat a meghirdetett dátum előtt teljesíti egy-egy ígéretét, azonban az Insomniac Games idejekorán elrajtoltatta a 2016-os Ratchet & Clank 60 FPS-es üzemmódját a PlayStation 5-ös visszafele kompatibilitásban.

A játék most egyébként is ingyen bezsákolható április elsejéig, úgyhogy ha még nem túl későn olvasod ezt a hírt, akkor te magad is a könyvtáradba helyezheted a legutóbbi Ratchet and Clank címet, és bizony ha újgenerációs Sony-masinával rendelkezek, akkor mindezt gyönyörűséges 60 FPS mellett élheted át.Értelemszerűen totál ingyen megy az update, ami elhozza a nagyobb képkocka-sebességet, ami azért is különleges, mert ebben a formában még nem tapasztalhattuk meg a játékot, csak és kizárólag 30 FPS-ben.