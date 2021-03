Elrajtolt konzolokon a Watch Dogs Legion Online

A konzolos játékosok már örülhetnek, lévén PS4-en, Xbox One-on, PS5-ön és Xbox Series X-en elrajtolt a Watch Dogs Legion Online - valamint Stadián is, habár van egy sanda gyanúnk, hogy utóbbi nem túlzottan sok felhasználót mozgat meg.

Mint arról írtunk a napokban, a PC-s premiert határozatlan időre eltolták , így egy jó ideig ez a tábor még kimarad az online örömökből, sőt mi több, konzolon is enyhén hiányos a tartalom, lévén a Tactical Ops egészen március 23-áig nem lesz elérhető, köszönhetően egy-két hibának, ami még javításra vár.Amennyiben érdekel, hogy mi is valójában ez az úgynevezett Watch Dogs Legion Online , akkor szeretnénk figyelmetekbe ajánlani Gargameth kollégánk írását , aki kellően körüljárta, hogy mire is kell számítani a program képében!