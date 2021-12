Elrajtolt az Uncharted: Legacy of Thieves Steames oldala

A Naughty Dog bejelentette az Uncharted: Legacy of Thieves Collectiont, amely a két PS4-es Uncharted játék - Uncharted 4: A Thief's End és Uncharted: The Lost Legacy - PC-re és PS5-re valamikor 2022 elején jelenik meg.

Bár egyelőre még mindig nincsenek új információk róla, a Steam oldala már él, de legalább ez is valami, hogy hivatalos megerősítést kaptunk a hónapok óta tartó pletykacunami után. A Steam-oldalon is maga a premierdátum bizonytalan, tekintve hogy 2022-es megjelenési dátum szerepel, ésUgyanígy a rendszerkövetelményekről és a telepítési méretről sincs információ. Ha minket kérdeztek, akkor ezt most pénteken hajnalban, a The Game Awards 2021-en fogják leleplezni.