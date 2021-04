A Blizzard elrajtoltatta az Overwatch Archives 2021 eseményt, akinek keretén belül a játékosok vadonatúj heti kihívásokat, küldetéseket teljesíthetnek, és persze megannyi skint is bezsákolhatnak azok, akik farmolásra adják a fejüket.

Öt legendás kinézettel készült a fejlesztőcsapat a résztvevőknek, amelyek Widowmakerre, Tracerre, Soldier: 76-re, Genjire és Zyrara vannak. Ezeket csak és kizárólag Archives ládákon keresztül feloldani, azonban van három epikus skin is, amelyek pedig Mercyre, Luciora és Zenyattara tartoznak.Ezenfelül pedig vadonatúj játékosikonok és falfestések is várnak ránk. Egészen április 27-éig tart ez az event, úgyhogy nem árt nekiállni mielőbb, hogy be tudjatok mindent szerezni, amit szeretnétek.

